Sivas’ta dolu ve sağanak sele neden oldu; ekili araziler zarar gördü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası dereler taştı ve birçok ekili arazi zarar gördü.

Ajans Haberleri 06.07.2024 17:47 Giriş: 06.07.2024 17:47

Güncelleme: 06.07.2024 17:48 Kaynak: DHA

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