Sivas’ta eğitime kar engeli

Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Sivas’ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar kenti beyaza bürüdü. Sivas Valiliği, buzlanma riski nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.