Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas’ta ev yangını

Sivas’ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 22.11.2023 23:29
  • Giriş: 22.11.2023 23:29
  • Güncelleme: 22.11.2023 23:29
Kaynak: İHA
Sivas’ta ev yangını


Edinilen bilgiye göre yangın, İstiklal Mahallesi 36’ncı sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalleli, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 katlı evin alt katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 