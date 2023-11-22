Sivas’ta ev yangını

Sivas’ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre yangın, İstiklal Mahallesi 36’ncı sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalleli, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 katlı evin alt katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.