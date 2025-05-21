Sivas’ta genç nüfus sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2024" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

2023 yılında 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas’ta genç nüfus sayısı 105 bin 677 olarak açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre 2024 yılında 637 bin 7 kişinin yaşadığı Sivas’ta genç nüfus sayısı 101 bin 592 olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusun 50 bin 370’i erkek, 51 bin 222’si de kadın nüfustan oluştu. 2024 yılında Sivas’ta genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15,9 olarak kayıtlara geçti.