Sivas’ta iki kardeşi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Sivas’ta iki kardeşi öldüren cinayet zanlısı, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salı günü gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler anneleri tarafından, evde halde bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara’da yakalandı.

Geçtiğimiz gece Sivas’a getirilen zanlı emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının polis ifadesinde susma hakkını kullandığı, işlenen cinayetle ilgili bilgi vermediği öğrenildi. Sönmez çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sönmez’in döner ustası olduğu, öldürdüğü kardeşlerin babası Umut Şimşek ile 5 yıl öncesinde aralarında 500 bin liralık bir alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edildi. Umut Şimşek’in ise 5 yıldır kayıp olduğu ve arandığı biliniyor.