Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 7 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Altınyayla-Pınarbaşı kavşağında meydana geldi. B.Y. idaresindeki 34 LN 1374 Ford marka otomobil ile S.Ş. yönetimindeki 25 ES 725 Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada İ.Y.Ş., H.B.Ş., E.E.Ş., D.T., B.G., A.M. ve M.M. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.