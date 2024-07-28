Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Huzur Mahallesi Yukarı Tekke Kavşağı'nda meydana geldi. Recep Taha Kaşkaya idaresindeki 58 AJ 456 plakalı otomobil, Emir Can Pek yönetimindeki 58 ABY 938 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Bora Can Kartal ve Habibe Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.