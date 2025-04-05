Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Pınarbaşı kavşağında meydana geldi. F.B. (40) idaresindeki 33 AS 133 plakalı Toyota marka otomobil ile S.Ç. (34) idaresindeki 10 ACD 66 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Z.B. (36), A.B. (12), A.B.(8) ve A.B. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.