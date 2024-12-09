Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas’ta kaçak tütün operasyonu

Ajans Haberleri
  • 09.12.2024 15:32
  • Giriş: 09.12.2024 15:32
  • Güncelleme: 09.12.2024 15:32
Kaynak: İHA
Sivas’ta kaçak tütün operasyonu

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 700 kutu boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla bir araca operasyon düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 700 kutu (1.540.000 Dal) Boş Makaron, 45 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Olaya ilişkin bir şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gerekli işlemler yapıldı.

BirGün'e Abone Ol