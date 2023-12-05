Sivas’ta kaçakçılık operasyonu, binlercesi ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 95 bin 800 boş makoron ve 335 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda; ikamet adresinde, eklentilerinde, deposunda ve bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada; 95 bin 800 adet boş makaron, bin 400 adet içi kıyılmış tütünle dolu makaron, 335 paket kaçak sigara, 15 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin, bir şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.