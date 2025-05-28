Sivas’ta kapalı madende patlama: Göz göre göre ihmal

Haber Merkezi

Sivas’ın Zara ilçesi Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan kömür madeninde önceki gün çalışma yapıldığı sırada patlama yaşandı. Patlamada İran uyruklu bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi de yaralandı.

Patlamanın yaşandığı maden, bölge halkının defalarca kapatılması çağrısı yaptığı, çevresel etkileri nedeniyle tepki toplayan bir işletmeydi. Ocak, resmi kayıtlarda “kapalı” görünüyordu. Olay, sadece bir iş cinayeti değil; denetimsizlik, halkın taleplerinin yok sayılması ve doğa talanına karşı verilen mücadelelerin nasıl görmezden gelindiğinin yeni bir örneği olarak kayda geçti.

Hemgrup Madencilik şirketi tarafından işletilen maden ocağındaki patlama, yöredeki madenlerdeki denetimsizliği ve kontrolsüzlük ile kaçak göçmen işçi sorunlarını bir kez daha ortaya koydu. Kömür ocağının, işletme ruhsatının Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2014’te verildiği ve geçen yıl Eylül ayında yeraltında “daimi nezaretçi ataması yapılmaması” ve Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi olmaması sebebi ile “durdurma” kararı verildiği belirlendi. Konunun ilçe jandarmaya bildirildiği, buna rağmen çalışmaların kaçak olarak sürdürüldüğü tespit edildi.

Ayrıca, şirketin madende sadece 2 işçi çalışıyormuş gibi bildirim yaparak, önemli bölümü yabancı olan işçileri kaçak ve ucuz iş gücü olarak çalıştırdığı, yapılan şikâyetlerin yetkililerce sonuçsuz bırakıldığı öne sürüldü. Öte yandan, kapasite artışıyla ilgili ÇED dosyasının “kopyala yapıştır” yöntemiyle hazırlandığı öne sürüldü. HemGrup A.Ş.’ye ait olduğu ve dinamitin kaçak şekilde patlatıldığı da iddialar arasında yer aldı. Madenin genişletilmesine dair hukuki süreç de kamuoyunun gündemindeydi.

KITLIK AİLESİ SESSİZ

Patlamanın ardından maden sahibi Kıtlık ailesinden Fahrettin Kıtlık’ın, geçmişte MHP Malatya Battalgazi Belediye Başkan adayı olduğu ortaya çıktı. Kıtlık, “Olay bilgimiz dışında. Bizim ocağımız kapalı gözüküyor. Bu olaydan haberimiz yok." dedi. Ayrıca proje dosyasında, Zara’daki maden ocağı için adres olarak Erciş ilçesi gösterildiği ortaya çıktı.

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SORUNLAR YUMAĞI

Facianın ardından BirGün’e konuşan bölge halkından Adnan Yılmaz, şirketin 2009 yılından beri faaliyette olduğunu söyledi. Yılmaz, "O tarihten bu yana kömür çıkarılıyor. Yer yer kapasite artışı temelinde talepleri oldu. En son 2024’te kapasite artışına gitmek istediler. Halk itiraz etti” dedi. 5 Mayıs’ta bir keşif olduğunu ve keşfe katıldıklarını anlattı. Madende 6 işçinin çalıştığı bilgisini aldıklarını, ölen ve yaralanan işçilerin İranlı olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Yaralılar Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan biriyle görüşme fırsatım oldu. İranlı ve isminin Tarik olduğunu söyledi. Ölen işçi de 48 yaşlarında Ali Rıza Nesilzade. Valilik, patlamanın nedeninin belli olmadığını söylüyor; aslında belli. Olay, patlatma için sıkıştırılmış gübreden malzeme hazırlarken olmuş. Burası kaçak. Maden alanına gittiğimizde, orası kocaman bir alan. Yani yetkililerin bunu bilmemesi mümkün değil.” Öte yandan CHP’li vekil Ulaş Karasu, konuyu Meclis’e taşıyarak soru önergesi verdi.