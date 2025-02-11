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Sivas’ta kar esareti: 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu kapandı. Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Güncel
  • 11.02.2025 09:50
  • Giriş: 11.02.2025 09:50
  • Güncelleme: 11.02.2025 09:52
Kaynak: İHA
Sivas’ta kar esareti: 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Fotoğraf: AA

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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