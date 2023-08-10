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Sivas’ta kavşakta kaza: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 11:08
  • Giriş: 10.08.2023 11:08
  • Güncelleme: 10.08.2023 11:08
Kaynak: İHA
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Sivas’ta kavşakta kaza: 4 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Direkli Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada S.V. sevk ve idaresindeki hafif ticari araçla A.S. idaresindekiotomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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