Sivas’ta kavşakta kaza: 4 yaralı
Kaynak: İHA
Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Direkli Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada S.V. sevk ve idaresindeki hafif ticari araçla A.S. idaresindekiotomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.