Sivas’ta kendini polis olarak tanıtan 2 şahıs, bir kişiyi 500 bin TL ile dolandırdı

Sivas’ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve bir vatandaşı 500 bin TL dolandıran şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde bir vatandaşı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve “Adınız terör örgütleri listesine karışmış” diyerek bir vatandaşı 500 bin TL dolandıran iki kişi, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak “Adınız terör örgütleri listesine karışmış, biz bir operasyon yapacağız, bize yardımcı olmanız gerekiyor, evinize Komiser bir arkadaş gelecek, size vatan parolasını söyleyecek, evinizde bulunan ziynetleri ona verin, akşam 17.00’de operasyon bitiminde size getireceğiz” şeklinde 1 vatandaşı yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasını alarak dolandıran şüphelilere yönelik Sivas, Gaziantep ve Aksaray’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet ekipleri tarafından yakalanan C.C.D. ve C.B.’nin kaldıkları ikamette yapılan aramada; 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, 12 adet 7.65 mm çapında fişek, 18.000 TL para, 7 adet cep telefonu, 10 adet sim kart yuvası, 4,07 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonla ilgili video hazırlayarak vatandaşları uyardı.