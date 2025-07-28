Sivas’ta kene nedeniyle bir can kaybı daha: Ölü sayısı 12’ye yükseldi
Sivas’ın Zara ilçesinde kene tutunması sonucu hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki A.Y., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kentte bu yıl kene kaynaklı ölümlerin sayısı 12’ye ulaştı.
Kaynak: İHA
Sivas’ta kene tutunması sonucu hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
Kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Edinilen bilgilere göre olay, Sivas’ın Zara ilçesinde meydana geldi.
50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti.
Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.