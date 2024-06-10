Sivas’ta kene vakaları artıyor: Ölü sayısı 3’e yükseldi
Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Kaynak: İHA
Sivas’ta kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü ölümler devam ediyor.
Kentte, kene ısırması sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Tanrıveren ile birlikte bu yıl Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Tanrıveren’e virüsün beslediği büyükbaş hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor.
Genç kadın ikamet ettiği Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek.