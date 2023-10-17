Sivas’ta konut satışlarında düşüş yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Sivas’ta 2022 Eylül ayında satılan konut sayısı 713 iken bu yılın aynı ayında 70 adet azalarak 643’e düştü. Satılan 643 konutun 41’ini ipotekli satışlar, 602’sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK satış durumuna göre satılan konut sayısına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Sivas’ta Eylül satılan konutların 243’ünü ilk el satış, 400’ünü ise ikinci el satış teşkil etti.