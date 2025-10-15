Sivas’ta köpeğe şiddet uygulayan sanık serbest bırakıldı

Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde köpeğe şiddet uyguladığı görüntüler sonrası tutuklanan 44 yaşındaki İbrahim A.'ya mahkeme tarafından 6 ay 10 gün hapis cezası verildi. Kararın ardından İbrahim A. serbest bırakılırken, 'Yiğit' ismi verilen ve durumu iyi olan köpeğin ileri tedavisinin Bursa'da bir barınak olacağı belirtildi.

Olay, 24 Eylül'de sabah saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde meydana geldi.

Beldede yaşayan İbrahim A. kendisine ait arazide 4 aylık yavru köpeği tavuğunu yemeye çalıştığı iddiasıyla elindeki sopayla dövdü.

Köpeğin başına sopayla defalarca vuran Arslaner'in şiddet uyguladığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından jandarma ekipleri, İbrahim A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İbrahim A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gemerek Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan sanık İbrahim A. 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılarak, serbest bırakıldı.

Cezayı az bulan hayvan hakları savunucuları kararı istinafa götüreceklerini ifade etti.

Öte yandan uğradığı şiddet sonrasında Sivas'ta tedaviye alınan ve durumu iyiyi giden köpeğe 'Yiğit' ismi verildi. Köpeğin ileri tedavilerinin yapılması ve bundan sonraki bakımı için Bursa'da bir barınağa gönderileceği öğrenildi.

'PİŞMANLIK GİBİ BİR SÜREÇ OLMADI'

SCÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Toplum Gönüllüleri Topluluğu Koordinatörü Dr. Deniz Gölbaşı, "Dava görüldü ve sanık tahliye edildi. Şiddet olayından sonra bir süredir tutukluydu. Tutukluluğunun sona ermesine ve 6 ay 10 gün ceza almasına karar verildi. Ama biliyoruz ki tabii dava istinafa gidecek. Daha önce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zaten para cezası almıştı. Hapis cezası 6 ay 10 gün ama tabii yattığı süreye de sayıldı bu süre. Tabii 2 yıl altı hapis cezalarının yatarı da olmadığı için bu anlamda bizim için, hayvanseverler açısından sevindirici bir şey değil bu. Ben aynı zamanda mahkemeye katılarak süreci de takip ettim. Bu olaydan dolayı bir üzüntü ya da bir pişmanlık gibi bir süreç olmadığı gibi aynı zamanda savunma açısından söylenenler bizi çok üzdü. Biz sadece hayvanlar açısından değil, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu insan olabilir, hayvan olabilir bunun sadece hayvansever olmaya gerek yok. İnsanlar açısından da orada yaşanan şiddet kabul edilebilir bir şiddet değil. Köpek zaten bağlı; aynı zamanda vururken zaten küçük olduğu için o can ağlıyor ve saldırganlık yok" dedi.

'ŞİDDETİN SÜRESİ, DAKİKASI OLMAZ'

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gölbaşı, "Köpek tavuk yemiş herhalde ve sanığın 'ağzından diğer hayvanı nasıl alacaktım' gibi bir savunma var. Farklı hayvanlar besleyen insanlar için o hayvan, sahibinin sorumluluğunda olan bir şeydir. Bir hayvanı beslerken, diğer hayvanın da korunmasını sağlamak zorunda. Sonuçta bu bir köpek ve içgüdüleriyle hareket ettiği için diğer hayvanın korunması da aslında sahibinin sorumluluğunda olan bir şey. Dolayısıyla bu savunma kabul edilebilir bir şey değil. Burada savunma sırasında çok değil, az dövüldüğü söylemeleri de çok ilginç ve çok komik. Şiddetin süresi, dakikası diye bir şey olamaz, övülemez, savunulacak bir tarafı da olmadığı için bu anlamda üzüldük. Köpeğimizin son durumu gayet iyi ve büyüdü. Başta sağlık sorunları vardı. Ama sonrasında iyi bir tedaviyle atlattı. Hatta sahiplenilmeyle ilgili yakın süreçte iyi şeyler olacak. Aslında gözünde epey bir süre kalan bir sıkıntı oldu ve bizi biraz korkuttu ama şu an bir sorun yok. Dediğimiz gibi şiddetin övülmesi ya da şiddetin savunuculuğunun yapılması çok güzel bir şey değil. En azından bir pişmanlık olsaydı. Açıkçası ben seyrederken böyle düşündüm. İstemsizce gibi bir açıklama yapılmış olsaydı biz de insanız, biraz anlayabilirdik ama böyle şiddetin savunulması ve özellikle başka bir yönteminin olmadığını söylemesi çok yanlış. Sonuçta bağlı bir köpek ve şiddet boyunca orada durarak ağlıyor" diye konuştu.