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Sivas’ta lokomotif devrildi: 2 yaralı

Sivas’ta raydan çıkan lokomotif yan devrilmesi sonucu iki makinist yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 03.08.2024 13:52
  • Giriş: 03.08.2024 13:52
  • Güncelleme: 03.08.2024 13:53
Kaynak: İHA
Sivas’ta lokomotif devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, bölge trafik mevkiinde meydana geldi. Samsun’dan Sivas’a geldiği öğrenilen lokomotif, manevra yaptığı esnada raydan çıkarak yan devrildi.

Lokomotif içerisinde bulunan 2 makinist hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı makinistler yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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