Sivas’ta lokomotif devrildi: 2 yaralı
Sivas’ta raydan çıkan lokomotif yan devrilmesi sonucu iki makinist yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, olay, bölge trafik mevkiinde meydana geldi. Samsun’dan Sivas’a geldiği öğrenilen lokomotif, manevra yaptığı esnada raydan çıkarak yan devrildi.
Lokomotif içerisinde bulunan 2 makinist hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı makinistler yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.