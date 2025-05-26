Sivas’ta maden ocağında patlamada 1 işçi öldü, 2 yaralı

Sivas’ta bir kömür madenindeki çalışma sırasında 1 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre Sivas’ın Zara ilçesi Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan kömür madeninde "kontrollü patlatma" gerçekleştirildi. Bu sırada kaza meydana geldi.

İlk belirlemelere göre olayda 1 maden işçisi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Söz konusu madenin HemGrup A.Ş.'ye ait olduğu ve dinamitin kaçak şekilde patlatıldığı da iddialar arasında.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.55 sularında Zara ilçesine bağlı Kardere Köyü Yanık Mezrası mevkiinde bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı yönünde ihbar alınmıştır. İhbarın ardından bölgeye İtfaiye, Jandarma, Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu (1) şahsın vefat ettiği, (2) yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedene Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."