Sivas’ta muhtarlık için yeniden sandığa gidildi

Sivas’ta 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak seçilen, daha sonra sonuçlanan davası nedeniyle yetkisi alınan muhtarlık için yeniden sandığa gidildi.

Sivas’ın Gürün ilçesi Pınarönü Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçiminde muhtar olarak seçilen İbrahim K.’nın seçimden önce açılan davanın sonuçlanması sonrası yetkisi alındı. Sabıka kaydı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenme kararı alınan muhtarlık için yeniden sandığa gidildi. 4 adayın katıldığı seçimde oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı. 2 sandıkta toplam 645 seçmen oy kullandı. Oyların 307’sini alan Enver Güzel, kesin olmayan sonuçlara göre yeni muhtar olarak seçildi.