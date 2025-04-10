Sivas’ta nisan ayında 10 santimetre kar yağdı

Kar ve soğuğu ile meşhur Sivas’ta nisan ayında kar yağdı. Geceden bu yana yağan kar sonrası kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

3 dönem eserini barındıran tarihi meydan, havadan görüntülendi.

Sivas’ta önceki gün akşam saatlerin başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Şaşırtan nisan karı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Tarihi Kent Meydanı’nda bulunan eserler, eşsiz manzaralar sundu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Sivas’ta karla kaplanan kent meydanı dron ile görüntülendi.