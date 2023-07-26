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Sivas’ta odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 13:01
  • Giriş: 26.07.2023 13:01
  • Güncelleme: 26.07.2023 13:02
Kaynak: İHA
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Sivas’ta odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Sivas’ta bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Alibaba Mahallesi 7. sokakta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle odunlukta yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Odunlukta maddi hasar oluşurken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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