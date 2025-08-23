Giriş / Abone Ol
Sivas’ta örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sivas’ın İmranlı ilçesinde arazide çıkan örtü yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Güncel
  • 23.08.2025 23:33
  • Giriş: 23.08.2025 23:33
  • Güncelleme: 23.08.2025 23:34
Kaynak: İHA
Sivas’ta örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sivas’ta örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, İmranlı ilçesi Maden ve Borular köyleri arasındaki Gollan mevkinde yangın çıktı. Araziden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları sürüyor.

