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Sivas’ta otobüs kazası, 1 ölü çok sayıda yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.11.2023 09:58
  • Giriş: 27.11.2023 09:58
  • Güncelleme: 27.11.2023 09:58
Kaynak: İHA
Sivas’ta otobüs kazası, 1 ölü çok sayıda yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yozgat sınırına yakın bir noktada otobüs kazası gerçekleşti, kazada 1 kişi öldü çok sayıda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yozgat il sınırına yakın bir noktada meydana geldi.

Yolcu otobüsünün park halindeki bir tıra çarpması sonucu gerçekleştiği ileri sürülen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü çok sayıda yolcu yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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