Sivas’ta otobüs kazası, 1 ölü çok sayıda yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yozgat sınırına yakın bir noktada otobüs kazası gerçekleşti, kazada 1 kişi öldü çok sayıda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yozgat il sınırına yakın bir noktada meydana geldi.

Yolcu otobüsünün park halindeki bir tıra çarpması sonucu gerçekleştiği ileri sürülen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü çok sayıda yolcu yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.