Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Şarkışla ilçesi Pınarbaşı istikametinde meydan geldi. M.K idaresindeki otomobil ile N.Y. kontrolündeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobillerin içerisinde bulunan M.K. ve E.M.K yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.