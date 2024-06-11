Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Şarkışla-Sivas karayolu Altınyayla Pınarbaşı kavşağında meydana geldi.

N.N.K. (44) idaresindeki 58 BE 262 plakalı Toyota marka otomobil ile M.Y. (38) idaresindeki 38 UE 520 plakalı BMW marka otomobil kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan D.Ç.Ö. (40) ve S.K. (35) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.