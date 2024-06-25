Sivas’ta Pir Sultan Abdal anılacak

HABER MERKEZİ

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Halk Ozanları Derneği (Ozan-Der), 29-30 Haziran tarihleri arasında Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde 35. Pir Sultan Abdal Anma etkinlikleri düzenleyecek. Birçok sanatçı, grup ve gazetecinin katılacağı etkinlikte, 2 Temmuz 1993’te gericiler tarafından Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydın da anılacak.

Etkinlik, 29 Haziran cumartesi günü saat 10.00'da "Laik Eğitim" paneli ile başlayacak. Panelde, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıca, İlerici Kadınlar Derneği Genel Başkanı ve Laiklik Meclisi Sözcüsü Umut Kuruç konuşma yapacak.

Aynı gün Banaz Otantik Semahı ve Zakir İsmail Şimşek, Hüsnü İyidoğan, Fevzi Balkız, Özlem Yılmaz, Ümit Özdizlekli, Sadık Doğan, Güler Gültekin, Kenan Şahbudak ve Pir Sultan Abdal 93 Semah Ekibi, Nurgül Ateş ve Dertli Divani sahne alacak. Anma etkinliklerinin ikinci günü olan 30 Haziran pazar günü ise Abidin Aslan, Tahir Karlık, Fikri Çınar, Üç Çınarlar, Fatma Şahin, Ali Sultan, Muharrem Temiz ve Tolga Sağ deyişler seslendirecek.