Sivas’ta sağanak yağış hayatı felç etti

Sivas’ta öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sivas’ta dün gece başlayan yağmur aralıklarla devam etti. Öğleden sonra şiddetini artıran yağış, kenti olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat etkili olan yoğun yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Park halinde bulunan araçlar su birikintilerinden etkilendi.

Kentin bazı caddelerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar tıkanan rögar kapaklarını kendi imkanları ile açmaya çalıştı. Kılavuz Mahallesi Hacı Fevzi Baysoy Caddesi’nde park halinde bulunan bir araç yağmur sularının oluşturduğu çukura düştü.

Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.