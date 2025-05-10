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Sivas’ta şimşekler geceyi aydınlattı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 21:59
  • Giriş: 10.05.2025 21:59
  • Güncelleme: 10.05.2025 22:00
Kaynak: İHA
Sivas’ta şimşekler geceyi aydınlattı

Sivas’ta sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi aydınlattı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Sivas’ta akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, şimşek ve gök gürültüsüyle birlikte kenti etkisi altına aldı. Gök gürültüsüyle birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, o anlar kameralara yansıdı. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorluk çekti. Meteoroloji yetkilileri, ayrıca yağışların ilerleyen saatlerde de devam edebileceğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan öğrenciler ıslandıklarını ifade etti.

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