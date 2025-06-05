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Sivas’ta su kanalına yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.06.2025 19:57
  • Giriş: 05.06.2025 19:57
  • Güncelleme: 05.06.2025 19:57
Kaynak: İHA
Sivas’ta su kanalına yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Taşlıdara Özkanlar Un Fabrikası girişinde meydana geldi. İddiaya göre Kovalı’dan Sivas istikametine seyir halinde olan 34 HF 9742 plakalı Opel marka otomobil, kavşağa geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrika girişindeki su kanalına düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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