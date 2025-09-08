Sivas’ta takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana geldi. Gürün istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 06 EC 2236 plakalı otomobil, Gürün’e bağlı Karaören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atarak duran otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.