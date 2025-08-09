Sivas’ta trafik kazaları: 4’ü çocuk 9 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde aynı saatlerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza, Sivas-Kayseri Karayolu Şarkışla ambulans yolu kavşağında Y.A.(55) idaresindeki 58 HG 077 plakalı arpa yüklü traktör ile E.Ş.(27) 34 CGC 690 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü E.Ş. ile birlikte aynı araçta bulunan O.Ş.(27) ve Ş.Ş. (63) yaralandı.

İkinci kaza ise Sivas’ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde meydana geldi. İ.E.(34) idaresindeki 77 ACB 482 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki S.B. (61) idaresindeki 01 AEY 858 plakalı Nissan marka kamyonet ile Gürçayır beldesi girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet, Gürçayır Köprüsünde asılı kalırken, ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan, F.E.(34), Y.E.E.(11), E.E.(3), E.A.E. (6), N.Y. (28) ve A.Y. (4) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla devlet hastanesine kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.