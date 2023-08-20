Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.



Kaza, Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyü mevkiinde meydana geldi. A.Y. (45) idaresindeki 06 DIT 197 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girerek takla attı. Kazada sürücü ile birlikte H.Y. (5) E.Y.Y. (18) ve D.Y. (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.