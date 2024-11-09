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Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 16:29
  • Giriş: 09.11.2024 16:29
  • Güncelleme: 09.11.2024 16:29
Kaynak: İHA
Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı


Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 01 ADD 278 plakalı Opel marka otomobil ile Öztekin K. idaresindeki 58 HF 585 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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