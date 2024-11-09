Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı



Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 01 ADD 278 plakalı Opel marka otomobil ile Öztekin K. idaresindeki 58 HF 585 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.