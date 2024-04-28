Sivas’ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Şarkışla ilçesine bağlı Kılıççı köyünde meydana geldi. Halil Kılıç idaresindeki 58 ES 077 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Halil Kılıç ve C.A. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, C.A. ise buradan Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.