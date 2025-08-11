Sivas’ta traktör devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti

Emek Servisi

Sivas’ta buğday yüklü traktör devrildi, traktörün üstündeki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah saatlerinde Sivas-Tokat kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi, Yıldızeli ilçesi yönünde meydana geldi. Celil Alnıaçık idaresindeki plakası öğrenilemeyen buğday yüklü traktör, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde traktör sürücüsü Alnıaçık ile yanındaki kardeşi Bedir Alnıaçık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tokat merkeze bağlı Ortaören köyünde oturan Alnıaçık kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.