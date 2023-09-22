Sivas’ta uyuşturucu operasyonları, binlerce lira ele geçirildi

Sivas’ta gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda binlerce lira ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs ise tutuklandı.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 28,95 gram metamfetamin maddesi, 6 adet extacy hap maddesi, 1 adet hassas terazi, 1,20 gram bonzai maddesi, 1,01 gram esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız Tabanca, 56 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 5 adet narkotik madde kullanma aparatı ve narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 43 bin 745 Türk lirası ele geçirildi.

2 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde İmal ve ticareti suçu çerçevesinde adli işlem yapılarak tutuklandı. 5 şüpheli şahıs hakkında ise kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçu çerçevesinde adli işlem yapıldığı öğrenildi.