Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla operasyonlar düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda; 49,28 gram metamfetamin, 19,58 gram esrar, 535 adet sentetik ecza hap, 9 bin 576 adet sentetik bonzai, 987 adet extacy hap, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ve 15 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.