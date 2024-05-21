Sivas’ta yangın: 5 samanlık 2 ahır yandı, 9 hayvan yaşamını yitirdi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında, 5 samanlık 2 ahır yandı, 9 hayvan yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 5 samanlık ve iki ahırda meydana gelen yangında 9 büyükbaş hayvan yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 01.00 sıralarında Suşehri ilçesine bağlı Yelkesen köyünde meydana geldi.

Bilinmeyen bir nedenle 5 samanlık ve iki ahır yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken. İ.Y.’ye ait ahırda bulunan 9 büyükbaş yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.