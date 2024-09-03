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Sivas’ta zincirleme kaza: 9 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.09.2024 14:18
  • Giriş: 03.09.2024 14:18
  • Güncelleme: 03.09.2024 14:18
Kaynak: DHA
Sivas’ta zincirleme kaza: 9 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i çocuk, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Tüneli çıkışı Deliktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Tünel çıkışında M.A. (49) idaresindeki 58 ADU 640 plakalı otomobil ile Y.Ö. (34) yönetimindeki 58 AEF 364 plakalı otomobil ve H.K. (53) idaresindeki 58 TS 852 plakalı hafif ticari araç, sürücülerinin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olan M.K. (72), H.K. (64), H.K. (40), T.Ö. (30), G.A. (42) ve E.A. (5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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