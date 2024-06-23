Sivas’taki balık ölümleri Meclis gündeminde

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tohma Çayı’nda yaşanan balık ölümlerinin sebebine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP’li Karasu, Sivas’taki, Fırat Nehri’nin kolu olan Tohma Çayı’nda yaşanan balık ölümlerini Meclis gündemine taşıdı. Çayda meydana gelen toplu balık ölümleri ve diğer canlıların ölmesinin bölge halkını endişelendirdiğini ifade eden Karasu, “Yöre halkı tedirginlerini dile getirerek en kısa sürede analiz sonuçlarını beklemektedir. Daha büyük felaketlerin yaşanmaması için balık ölümlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması şarttır” dedi.

Konuya ilişkin Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sivas'tan doğup Malatya Karakaya Barajı'na dökülen Tohma Çayı'nın bazı bölümlerinde ve akarsu yakınlarında faaliyet gösteren bir alabalık üretim çiftliğinde toplu balık ölümleri yaşandığı belirtildi. Valilik, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını da açıkladı.