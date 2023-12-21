Sivas’taki feci kazada ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Sivas’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Seyrantepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türkan Aktaş’a (56) çarptı.

Daha sonra sürücü olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı kameralara yansıdı.