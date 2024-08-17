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Siverek'te şiddetli patlama: 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen şiddetli patlamada bir kişi yaralandı.

Güncel
  • 17.08.2024 01:55
  • Giriş: 17.08.2024 01:55
  • Güncelleme: 17.08.2024 01:57
Kaynak: İHA
Siverek'te şiddetli patlama: 1 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen şiddetli patlamada bir kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Siverek Demirciler Çarşısı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre saat 22.30 sıralarında gelen henüz nedeni belirlenemeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çarşıda büyük bir panik meydana gelirken, olay yerine yakın olan bir kişi yaralandı, iki motosiklet de maddi hasar meydana geldi. Şiddetli patlamanın etkisiyle, çarşının tavanında delik açıldı.

Yaralanan kişi, çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı.

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