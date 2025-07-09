Siverek’te alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarlada park halinde olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek’e bağlı Büyük Çavuşlu Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tarlada bulunan bir otomobil aniden alev aldı. Yangını fark eden araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan sürücü yanan aracını cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde çaresizliğini dile getiren sürücünün, "Büyük Çavuşlu köyünde araçta çıkan kıvılcımla ateş oluştu, şu anda araç yanıyor. İtfaiyeyi arıyorum, bana ’Büyük Çavuşlu diye bir köy yok’ diyorlar, 112’yi arıyorum" ifadeleri yer aldı.