Siverek’te asayiş uygulamalarında 27 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son bir ay içinde emniyet ile jandarma ekiplerince yapılan genel asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan yakalanan 27 şahıs tutuklandı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede huzuru sağlamaya, silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çok sayıda operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlarda 2 bin 577 araç denetlenirken, denetimlerde 61 tabanca, bu tabancalara ait 6 bin 623 mermi, 3 uzun namlulu silah, 6 adet uzun namlulu, silah dipçiği, 90 adet şarjör, bin 560 silah mühimmatı, 2 adet dürbün, 113 muşta, 1 adet hücum yeleği, 371 kök hint keneviri, 461 gram metamfetamin, 138 gram eroin, 6 kilo 500 gram skunk, 2 kilo 458 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 27 kişi tutuklanırken, 157 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Öte yandan, toplam 11 araç trafikten men edilirken, 14 hırsızlık olayının da aydınlatıldığı öğrenildi.