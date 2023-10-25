Siverek’te çok sayıda silah ve esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin asayiş uygulamalarında aranan 4 kişi ile çok sayıda silah, bu silahlara ait mühimmat ile esrar ele geçirildi.

Siverek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde Siverek Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, 11 farklı adreste yaptıkları asayiş uygulamaları ve çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi ile birlite, 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 9 adet kaleşnikof şarjörü, 233 adet 7,62 mm çapında kaleşnikof mühimmatı, 29 adet 7.65 mm fişek, 6 adet tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ve şarjör, ruhsatsız av tüfeği, kenevir bitkisi, kenevir tohumu, metafetamin, skunk uyuşturuc, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada:-İlçemizde vatandaşlarımızın gündelik hayatlarını huzur ve güven içerisinde yaşamaları amacıyla 7/ 24 saat görevi başında durmaksızın kararlı bir şekilde çalışan kolluk görevlilerimize çalışmalarında başarılar dileriz.