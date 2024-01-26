Siverek’te çöken bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aşırı yağış nedeniyle 2 metrelik briketten yapılmış bahçe duvarı devrildi.

Devrilen duvar, o esnada oradan geçen N.S. (7) ve T.S. (4) adlı kardeşlerin üzerine düştü.

Durumu fark eden çevre sakinleri duvarın altında kalan çocukları çıkartarak hastaneye kaldırdı.

Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.