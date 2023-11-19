Siverek’te evleri su bastı, elektrik prizlerinden su fışkırdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle birçok evi su bastı.

Siverek ilçesinde gün boyu süren yağmur, akşama doğru şiddetini artırdı. Şiddetli yağış sonucu bodrum katındaki birçok daireyi su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Su basan bir evin elektrik prizi yatağından su fışkırdığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

AFAD ve belediye uyardı

Siverek Belediyesi ve AFAD gün boyunca vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarırken, görevlilerin sabaha kadar sahada olacağı belirtildi.