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Siverek’te foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 05.09.2024 17:49
  • Giriş: 05.09.2024 17:49
  • Güncelleme: 05.09.2024 17:49
Kaynak: İHA
Siverek’te foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kırsal Kışla sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Serhat Irmak (3), oyun oynarken dengesini kaybederek evlerinin bahçesinde atık su için kazılan çukura düştü.

Durumu fark eden aile fertleri çocuğu çukurdan çıkartarak olay yerine 112 Acil ekiplerini çağırdı.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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